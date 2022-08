ELEZIONI, BASSETTI ATTACCA CRISANTI: “SU LOCKDOWN HA FATTO ASSIST A NO VAX”

ROMA – “Crisanti commette un grave errore e fa un clamoroso assist ai Novax, parlando ancora oggi di future restrizioni e lockdown per mitigare effetti del #COVID19. Guardiamo avanti. Grazie a vaccini, farmaci e conoscenze non ci dovranno essere restrizioni. Chi fa il medico lo sa…”.

Lo scrive in un tweet l’infettivologo Matteo Bassetti riferendosi al microbiologo Andrea Crisanti, candidato Pd alle prossime elezioni politiche in programma il 25 agosto.

“Dire che se avremo una ripresa di contagi si dovrà parlare di nuovi lockdown – ha spiegato Bassetti all’Ansa – è un atteggiamento profondamente sbagliato e spero che questo sia il punto di vista di Crisanti e non del partito che rappresenta. È comunque un autogol clamoroso, un assist ai no vax”.

In merito alle voci che lo hanno dato per candidabile e come futuro ministero per la salute, Bassetti ha ribadito: “Io sono uomo di scienza. A chi mi ha chiesto la disponibilità ho detto di no. Amo il mio lavoro, ho faticato tanto per arrivare al ruolo che ho oggi (professore ordinario e direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino, ndr) e ne sono felice. Dopodiché se qualcuno chiede di dare una mano a livello tecnico si deve vedere chi te lo chiede, quali sono i programmi. Ma mi sembra tutto prematuro”.