ELEZIONI, BELLACHIOMA (LEGA): “NON SARO’ CANDIDATO MA MASSIMO IMPEGNO IN CAMPAGNA ELETTORALE”

L’AQUILA – “Cari amici ritengo giusto comunicarvi che non sarò presente, in qualità di candidato, nelle liste della Lega alle prossime elezioni politiche”.

Ad ufficializzarlo, con un post su Facebook, Giuseppe Bellachioma, deputato rosetano tra i fondatori della Lega in Abruzzo ed ex coordinatore regionale del partito di Salvini.

Una nota che arriva nelle ultime ore decisive alla compilazione delle liste da presentare entro le 20 di domani.

“Ho volutamente espresso rinuncia alla proposta del commissario regionale Luigi D’Eramo del terzo e ultimo posto nel collegio plurinominale del Senato. Da fondatore del partito in Abruzzo nonché parlamentare uscente ho ritenuto giusto farmi da parte per rispetto della mia storia e di quanti mi hanno sostenuto e ancora mi sostengono”, scrive ancora Bellachioma.

Riferendosi poi all’intervista rilasciata ad AbruzzoWeb: “Rimango coerente con quanto già dichiarato in una intervista pubblica in merito al mio massimo impegno in campagna elettorale per il bene della Lega e di Matteo Salvini. È stato un vero onore essere un deputato del Parlamento Italiano e aver rappresentato le istituzioni. Vi abbraccio tutti e vi auguro una buona domenica”, conclude.

Nel carroccio è certa al momento la candidatura nell’unico collegio uninominale in Abruzzo, quello di Chieti, del senatore uscente e big nazionale Alberto Bagnai, docente dell’Università D’Annunzio Chieti-Pescara. C’è poi il coordinatore regionale e deputato uscente D’Eramo come capolista al proporzionale della Camera.

Al secondo posto dovrebbe andare un big nazionale già candidato in una uninominale in un’altra regione di cui non è trapelato il nome, al terzo dovrebbe andare l’altro uscente abruzzese Antonio Zennaro, passata alla Lega dopo l’elezione nel M5S. In lizza rimane anche il consigliere regionale Sabrina Bocchino.

Tra le ipotesi di candidatura come capolista al Senato il capogruppo in Consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, uomo forte della politica pescarese vicino a D’Eramo. Come capolista al Senato è in gioco anche il presidente del consiglio comunale di Pescara, Marcello Antonelli.