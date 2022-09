ELEZIONI: BIONDI, “FDI PRIMO, RIPAGATI DA SFORZI QUESTI ANNI, L’AQUILA NON PIU’ FIGLIO DIO MINORE”

L’AQUILA – “Dai dati parziali emerge che Fratelli d’Italia è il primo partito e in questo senso è stato ripagato lo sforzo che abbiamo fatto in una città in cui il Partito democratico l’ha fatta da padrone. Il risultato di Fdi fa il paio con i risultati di due mesi fa.

A livello nazionale ci sarà molto da lavorare per il nuovo governo, molto argomenti non sono risolvibili nel breve volgere di una legge di bilancio. La cosa che spicca è che L’Aquila oggi non è più figlia di un Dio Minore”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, intervistato in diretta da Abruzzoweb sui primi risultati elettorali.