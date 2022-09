ELEZIONI, BIONDI: “L’AQUILA HA LA POSSIBILITA’ DI ELEGGERE IL FUTURO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”

L’AQUILA – “L’Aquila avrà la possibilità di eleggere il futuro presidente del Consiglio dei ministri”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, introducendo l’intervento della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi all’Aquila per un comizio in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

Meloni è candidata all’Uninominale Camera nel collegio L’Aquila-Teramo.

“Due mesi eravamo qui per il cambiamento dell’aquila e Giorgia era qui per noi. Stasera siamo qui per lei e per diverse ragioni: siamo grati a Giorgia per aver fatto una scelta di cuore nel candidarsi in questo collegio potendo farlo sotto casa”.

“Giorgia è una politica e patriota con la P maiuscola – ha continuato Biondi – Con la sua candidatura L’Aquila non dovrà andare più a Roma con il cappello in mano e tornerà al centro dell’agenda nazionale e sarà un modello italiano nella ricostruzione. Giorgia è stata sempre generosa, c’è sempre stata per noi: non è mai mancata quando avevamo bisogno, a partire dai fondi per la ricostruzione per finire nelle battaglie fatte, ad esempio, sulla restituzione delle tasse sospese durante il terremoto”.

“In Abruzzo eleggeremo donne ed uomini capaci che andranno a rappresentare a Roma gli interessi della nostra regione. L’Aquila ha la possibilità di eleggere in parlamento non solo un aquilano, Guido Liris, ma anche il prossimo presidente del Consiglio dei ministri”.