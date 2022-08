ELEZIONI, BIONDI: “MELONI INTERPRETE DELLE ISTANZE ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Con grande onore e orgoglio annuncio che il nostro presidente, Giorgia Meloni, ha scelto di candidarsi per le prossime elezioni politiche del 25 settembre in Abruzzo, nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo, accogliendo l’invito che la classe dirigente politica di questa regione le aveva rivolto. Una decisione che le consentirà di essere interprete in prima persona anche delle istanze delle comunità abruzzesi”.

Così, in una nota il commissario per la provincia dell’Aquila di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi, sulla candidatura del leader nazionale di Fdi, Giorgia Meloni, nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo.

“Giorgia Meloni ha accolto l’appello di tanti amministratori e militanti abruzzesi e ha scelto di candidarsi per le prossime elezioni politiche nel collegio alla Camera L’Aquila-Teramo. Una decisione che mi riempie di orgoglio e entusiasmo. Giorgia è un’amica di questa terra, con lei abbiamo condiviso i momenti più duri e le gioie della rinascita. Nel 2017, anche grazie al suo sostegno, è stato un onore essere il primo sindaco di un capoluogo di regione eletto nel nostro partito”.

“Oggi quel legame e quell’affetto sono più forti che mai. Con questo segnale Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta l’attenzione nei confronti del nostro territorio. Un gesto che contribuirà ulteriormente, una volta al Governo, a portare le nuove sfide che attendono L’Aquila e l’Abruzzo al centro della politica nazionale”, conclude Biondi