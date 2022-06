ELEZIONI, BOCCIA: “PER NOI L’AQUILA E’ IMPEGNO ASSOLUTO”

L’AQUILA – “L’impegno assoluto del Pd nazionale per città come L’Aquila”: a rilanciarlo il deputato e responsabile nazionale degli enti locali del Pd, Francesco Boccia, intervenuto all’Aquila a sostegno della candidata Pd alle Comunali, Stefania Pezzopane, insieme al ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

“Le città capoluogo di regione – ha detto – hanno bisogno di un riferimento costante nel Parlamento italiano e anche al di fuori. I partiti del centrodestra non hanno solo votato contro i provvedimenti per L’Aquila ma persino contro il Pnrr”.

Per Boccia è importante “completare il percorso iniziato grazie anche al lavoro di Stefania in Parlamento”.

All’incontro, ha partecipato anche il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina sottolineando che “la loro presenza, in virtù dei temi di cui si sono occupati anche per la città, è l’ulteriore testimonianza che per noi la priorità è il lavoro, è al centro delle nostre politiche e della candidatura di Stefania Pezzopane, al contrario dell’amministrazione uscente della città che non se ne è occupata”.

La candidata Pezzopane ha ricordato il suo lavoro come deputata in favore dell’Aquila: “Abbiamo lavorato in questi anni per la città, a Roma e qui, sono stati anni duri ma di rinascita – ha sottolineato – se ci sono stati dei frutti è stato grazie al nostro lavoro. Abbiamo molte risorse per L’Aquila e il cratere, che derivano da provvedimenti come il 4 per cento dei fondi della ricostruzione e il Pnrr, ma allo stato attuale queste vengono utilizzate in modo frantumato, senza una strategia. I dati del mercato del lavoro all’Aquila sono assai preoccupanti, in controtendenza anche con altre zone della provincia e della regione. La nostra strategia si chiama ‘Patto per L’Aquila’ che stileremo con il governo, l’Unione europea e la Regione”.

Boccia e Orlando, dopo L’Aquila, hanno proseguito nella giornata di oggi un giro nel territorio regionale a sostegno dei candidati sindaci del centrosinistra: Orlando a Spoltore e San Salvo, Boccia a Tortoreto e Martinsicuro.