ELEZIONI, BRUNETTA: “L’AQUILA COME BOSTON, DIVENTI HUB DEL FUTURO”

L’AQUILA – “Va bene la costruzione materiale, fisica, ma serve anche l’investimento in capitale umano. Per far sì che questa città diventi un hub per il futuro. Caro Pierluigi, poniti quest’obiettivo, porta questa popolazione fatta di giovani, ricercatori, docenti e discenti, una popolazione qualificata. Sul modello di Boston, che ha il 25% di popolazione che gravita intorno al sistema universitario e della ricerca. L’investimento in capitale umano per garantire il futuro, non solo dell’Aquila, ma del Paese”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, oggi a L’Aquila per sostenere il sindaco Pierluigi Biondi.