ELEZIONI, CALENDA A PESCARA: CAMBIO DI PROGRAMMA, EVENTO RIMANDATO A DOMENICA

PESCARA – Cambio di programma per la visita del leader di Azione, e frontman della lista unitaria del Terzo Polo, Carlo Calenda, in Abruzzo per la campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo 25 settembre.

L’evento previsto giovedì 15 settembre, in piazza Salotto, è stato rimandato a domenica 18, alle ore 18, sempre a Pescara presso l’Arena portuale della marina di Pescara, o, in caso di pioggia, nel capannone adiacente dell’ex Cofa.

“Per l’occasione verrà illustrata la linea politica nazionale e locale che dovrà guardare ai prossimi anni, inoltre saranno presentati i candidati della Lista Calenda alle elezioni politiche del 2022”, si legge in una nota.

“I fiori all’occhiello del nostro programma si chiamano sanità, istruzione, mondo produttivo, pubblica amministrazione e non solo. Per l’unica data in Abruzzo dell’amico e frontman del Terzo Polo, Carlo Calenda, aspettiamo gli amici azionisti, simpatizzanti e curiosi da tutto l’Abruzzo a Pescara! Vogliamo far capire cosa significa per noi fare politica per l’Italia, sul serio”, scrive Giulio Sottanelli.