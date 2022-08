ELEZIONI, CALENDA: “NOI AL 10% E IN 7 SECONDI NUOVO GOVERNO DRAGHI”

ROMA – “Dobbiamo arrivare almeno al 10%. Se prendiamo il 10-12% rendendo impossibile la vittoria della destra al Senato, sette secondi dopo le elezioni Pd, Lega e Forza Italia si staccano” dalle rispettive alleanze “e facciamo una maggioranza Ursula per far governare Draghi”.

Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Skytg24.

“In una situazione del genere Giorgia Meloni non può continuare a dire ‘tocca a me, sono pronta’, è legittimo che lo faccia, ma così non è. Non si può far scendere Schumacher da una macchina di Formula uno per metterci uno senza esperienza”.