ELEZIONI, CALENDA: “VALUTIAMO APERTURA AL CENTRODESTRA”

ROMA – “Adesso parleremo delle amministrative e di un’eventuale apertura al centrodestra. Siamo contenti del lavoro che stiamo facendo”.

È quanto ha affermato Carlo Calenda, leader di Azione, oggi a Caltanissetta, in una delle tappe del suo tour in Sicilia.

A proposito del passaggio di Giancarlo Cancelleri e Caterina Chinnici a Forza Italia, Calenda ha detto che non conosce Cancelleri: “Conosco – ha sottolineato – la Chinnici perché eravamo insieme all’Europarlamento ed è una persona di cui ho stima. Immagino avrà fatto le sue considerazioni. L’unica cosa che posso dire è che è una persona perbene con cui ho lavorato molto bene all’Europarlamento. Bisogna considerare la differenza che c’è tra prendere personale politico e prendere gli elettori”.

“Molto spesso in questi anni, i partiti che hanno preso personale politico non hanno preso gli elettori e viceversa. Il lavoro che facciamo noi è un lavoro che guarda certo agli amministratori ma è un lavoro fatto sugli elettori, perche’ altrimenti diventa un gioco di cui le persone non capiscono assolutamente nulla”.

“Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi è stato eletto – ha concluso Calenda – tra i giudici amministrativi e ne siamo felici. Un siciliano che va a svolgere un ruolo importante. Sto girando il mio collegio elettorale perché sono stato eletto a Palermo”.