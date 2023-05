ROMA – Ultimi giri di motore e di lancette per la campagna elettorale.

I leader dei principali partiti hanno ormai lasciato i palazzi romani per tirare la volata finale ai candidati alle elezioni amministrative. Mentre i territori si preparano alle urne. Domenica e lunedì si vota. E la geografia dei comizi finali è disegnata.

Per la chiusura il centrodestra replica la piazza di Ancona: la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, si avvicenderanno sul palco del teatro Morato di Brescia. Dal capoluogo marchigiano, che la coalizione spera di strappare al centrosinistra, l’azzurro Maurizio Gasparri ha suonato la carica: “c’è molta speranza, ottimismo addirittura, non a caso i tre leader sono venuti qui insieme nella bella manifestazione di lunedì”.

Le traiettorie disegnate da Elly Schlein e Giuseppe Conte, invece, continueranno a intersecarsi senza mai trovare un palco comune. Per le ultime battute la segretaria Dem ha scelto la Toscana. E soprattutto Pisa, la “swing city” da riconquistare con l’alleanza stretta con il Movimento 5 Stelle. Ma sarà anche a Siena, dove l’accordo con i pentastellati non è andato a buon fine. Il rush finale, per Schlein, era iniziato già un minuto dopo il faccia a faccia con la premier sulle riforme, quando ha lasciato Palazzo Montecitorio per sfrecciare verso Terni. Ha proseguito in Umbria, per poi scollinare verso Ancona. Qui ha attaccato il governo su lavoro e migranti, ma anche sul caro affitti.

“Di nuovo – ha detto – ribadiamo il sostegno agli studenti che si trovano in mobilitazione. Il governo tenta di scaricare la responsabilità su altri, sono senza vergogna”. Anche Giuseppe Conte, per l’ultima fiammata in vista di domenica, punta su una città da tingere di giallorosso: Latina. Giovedì completerà poi il tour del Lazio con Pomezia, e venerdì tirerà dritto verso la Puglia. In programma Altamura, Ostuni e Brindisi.

Il leader di Azione Carlo Calenda, per la sua chiusura, condividerà la città, ma non la piazza, con il centrodestra. Venerdì a Brescia, dove insieme a Italia Viva ha siglato un accordo con il Partito Democratico, sosterrà la candidata Laura Castelletti. Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, per l’ultimo giorno di campagna elettorale, ha scelto la Campania. E in particolare un luogo simbolo come Pomigliano d’Arco.