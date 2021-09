CANISTRO – “Comuni delle aree interne in rete: nuove prospettive per Canistro”: questo il tema della tavola rotonda che si svolgerà questo pomeriggio, a partire dalle 18, in piazza del Municipio a Canistro (L’Aquila).

Interverranno il candidato sindaco della lista “Avanti Canistro”, Gianmaria Vitale; il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Bernardino; il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio; il sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti. Modererà la giornalista Orietta Spera.