ELEZIONI CANISTRO: ERMERO ANTONINI, “PRIORITA’ A POLITICHE SOCIALI, GIOVANI E TURISMO”

L’AQUILA – “ll nostro programma abbraccia gli aspetti cruciali delle politiche sociali, e quelle a favore dei giovani e degli anziani. Intende far leva sul turismo per creare nuovi sbocchi professionali. A Canistro riusciamo a tenere aperte ancora le scuole materne ed elementari e dobbiamo fare di tutto per mantenere questo importante presidio”.

Così nell’intervista streaming di Abruzzoweb Ermero Antonini, candidato sindaco di Canistro, in provincia dell’Aquila.

Suo sfidante sarà Gianmaria Vitale della civica Avanti Canistro.

A sostenere Antonini, la lista civica Canistro in cammino, con candidati consiglieri Antonio Di Paolo, ex sindaco e figlio del sindaco uscente Angelo Di Paolo, Giuseppe Coco, Vittorio Coco, Barbara Curtacci, Efisio Di Giuseppe, Erika Doto, Antonio Mariani, Alvaro Milanese, Elena Alessandra Piotti e Giuseppe Pio.

La la sua proposta politica, spiega il candidato sindaco, “è in continuità con l’amministrazione uscente. Del resto anche il mio competitor ha riconosciuto che essa ha fatto cose buone. Ora si tratta di andare avanti e con la mia squadra daremo una nuova impronta alla prossima consigliatura. Partendo dal presupposto che la tutta la comunità ha bisogno di sentirsi vicina alle istituzioni, essere pienamente partecipe dei processi”.

Per quanto riguarda la nota controversa vicenda della la concessione della sorgente Sant’Antonio sponga, ad oggi sub iudice, Antonini spiega: “Mi piace riassumere quello che sarà il nostro atteggiamento in due termini: legalità e celerità. Il rapporto con l’imprenditore che sarà chiamato a gestire questa importante risorsa dovrà essere di reciproca collaborazione, ma diritti e doveri vanno rispettati”.

