L’AQUILA – Intervista streaming alle ore 16.15 a Gianmaria Vitale, candidato sindaco di Canistro, in provincia dell’Aquila, con la lista Avanti Canistro.

Suo sfidante è Ermero Antonini, della lista civica Canistro in cammino.

Il nuovo sindaco riceverà le redini dal primo cittadino uscente, Angelo Di Paolo, ex assessore regionale che hai inteso non ricandidarsi. Esponenti della sua maggioranza sono presenti in entrambe le liste, al fianco di molti volti nuovi.