ELEZIONI CANISTRO, VITALE: “LO SVILUPPO TURISTICO E’ IL CUORE DEL NOSTRO PROGRAMMA”

CANISTRO – “L’ultimo mese è stato particolarmente intenso ma siamo fiduciosi per l’esito delle votazioni”.

Lo ha detto nel corso di una diretta ad AbruzzoWeb Gianmaria Vitale, candidato sindaco di Canistro, in provincia dell’Aquila, con la lista Avanti Canistro.

“Canistro ad oggi non è in condizioni ottimali da un punto di vista economico e della manutenzione. Economico – ha spiegato – perché le vicende legate alla Santa Croce e alla sorgente Sant’Antonio Sponga le conosciamo tutti e hanno avuto conseguenze importanti dal punto di vista occupazionale e ricadute su tutto il territorio. Non si sono create condizioni diverse di sviluppo, ad esempio dal punto di vista turistico ricettivo, che potessero sopperire alle mancanze legate alla chiusura dello stabilimento”.

Dal punto di vista manutentivo, ha aggiunto, “ad esclusione del lavoro fatto da privati e Associazioni, come la Proloco Canistro 80, non c’è stata cura degli spazi pubblici e strade comunali. C’è necessità di maggiore cura del territorio”.

“Di progetti per rilanciare il paese ne abbiamo tanti e coinvolgono diversi ambiti. Ci siamo soffermati prevalentemente sulla promozione turistica perché a nostro parere è assolutamente essenziale la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche che abbiamo. Dal parco Sponga, al termalismo, il borgo di Canistro superiore con le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche e la riscoperta di percorsi di montagna. Non dobbiamo perdere il treno per uno sviluppo turistico reale, è questo il cuore del nostro programma”.