ELEZIONI CAPO DELLO STATO: INTERVISTA A GIANLUCA CASTALDI, LA DIRETTA 29 Gennaio 2022 17:36 Italia: Politica ROMA – Elezioni capo dello Stato, intervista al parlamentare del M5s Gianluca Castaldi. Commenti da Facebook RIPRODUZIONE RISERVATA Articolo Ti potrebbe interessare: QUIRINALE: SUPERATO IL QUORUM ALL’OTTAVA VOTAZIONE. SERGIO MATTARELLA RIELETTO CAPO DELLO STATO 29 Gennaio 202229 Gennaio 2022 PESCARA: COMMEMORATO MAGISTRATO EMILIO ALESSANDRINI, VITTIMA DEL TERRORISMO ROSSO 29 Gennaio 202229 Gennaio 2022 ELEZIONE CAPO DELLO STATO: ANALISI, AFFINITA’ E DIVERGENZE TRA I GRANDI ELETTORI ABRUZZESI 29 Gennaio 202229 Gennaio 2022 QUIRINALE: FINA, “MARSILIO SI CONFERMA GRANDE ELETTORE FDI, NO DELL’ABRUZZO” 29 Gennaio 202229 Gennaio 2022 L’AQUILA: COVID E BOLLETTE ALLE STELLE, RISCHIO STOP PER PISCINA COMUNALE 29 Gennaio 2022 RADDOPPIO FERROVIA ROMA-PESCARA: FERRARIS SCRIVE A COMUNE CHIETI, E APRE A MODIFICHE TRACCIATO 29 Gennaio 202229 Gennaio 2022 Articoli più visti:COMUNALI L’AQUILA, PARTE CARICA ASPIRANTI CONSIGLIERI, TOTONOMI, FANNO GOLA INDENNITA’ PIU ALTE 29 Gennaio 2022 LANCIANO, FOCOLAIO COVID A ORTOPEDIA: “PAZIENTI CONTAGIATI IN OSPEDALE MA VISITE VIETATE” 29 Gennaio 2022 SUPERENALOTTO, ABRUZZO IN FESTA: A COLLECORVINO CENTRATO UN 5 DA OLTRE 33 MILA EURO 28 Gennaio 2022 ADESCA BAMBINA DI 9 ANNI PER GIOCHI EROTICI ONLINE, ARRESTATO OPERAIO RESIDENTE A L’AQUILA 29 Gennaio 2022 FRODE IN COMMERCIO: IMPUTAZIONE COATTA PER FILIPPO ANTONIO DE CECCO, “FIDUCIA IN MAGISTRATURA” 28 Gennaio 2022 COVID ABRUZZO: ALTRE 5 VITTIME E 3.087 NUOVI CASI. 108.822 GLI ABRUZZESI ATTUALMENTE POSITIVI 29 Gennaio 2022 QUIRINALE: PEZZOPANE, “CON RICONFERMA MATTARELLA OTTIMO RISULTATO PER IL PAESE” 29 Gennaio 2022 MISS ITALIA: L’AVEZZANESE SOLEIL SORGE’ UNICA FINALISTA ABRUZZESE 3 Settembre 2014 QUIRINALE, FUORI DAL PANTANO CON IL MATTARELLA BIS. I COMMENTI DEI GRANDI ELETTORI ABRUZZESI 29 Gennaio 2022 COVID, CASI IN CALO MA PRESSIONE OSPEDALI. TASK FORCE ABRUZZO: “RITARDO PICCO RISPETTO A NORD” 28 Gennaio 2022 Politica