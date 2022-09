ELEZIONI, CAPPELLI: “‘NOI MODERATI’ LISTA DI SOLI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Siamo lieti della rivendicazione territorialista dell’amico Luigi D’Eramo e non vogliamo certo ingaggiare una gara di purezza, ma di fronte alla dichiarazione di ‘esclusiva’ cogliamo l’occasione per ricordare che la lista di ‘Noi Moderati’ alla Camera e al Senato, che fa parte della stessa coalizione di centrodestra, è costituita interamente di abruzzesi: una lista del territorio e per il territorio”.

La precisazione è di Mauro Cappelli, segretario cittadino dell’Aquila di ‘Italia al Centro’, partito che fa parte di ‘Noi Moderati’, la lista unitaria dei centristi del centrodestra.

“Si tratta di una vocazione coerentemente onorata fino al massimo livello – si legge in una nota -, visto il gesto compiuto dal senatore Gaetano Quagliariello che pur di non essere ‘paracadutato’ in un territorio diverso da quello del quale si occupa da tanti anni, e di cui continuerà a occuparsi con impegno se possibile ancora più intenso, ha rinunciato a un collegio di ‘prima fascia’ e alla ricandidatura al Parlamento”.