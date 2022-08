ELEZIONI, CARFAGNA: “LA NOSTRA SPERANZA E’ CHE DOPO DRAGHI CI SIA DRAGHI”

NAPOLI – “Proponiamo la continuità con il metodo Draghi e il nostro auspicio è che dopo Draghi a Palazzo Chigi ci sia sempre quel premier che tutto il mondo ci ha invidiato, perché considerato l’italiano più autorevole”.

Lo dice il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a Napoli per l’inaugurazione del comitato elettorale.

A chi dice che non ci sia posto per il Terzo polo, Carfagna risponde che chi fa queste affermazioni “possiede una sfera di cristallo o è dotato di una presunzione enorme e sfacciata. Penso che in Italia ci sia posto per il polo della serietà, della responsabilità, della concretezza – aggiunge – che ha un obiettivo molto semplice: proseguire con il metodo Draghi, quel metodo che ha prodotto risultati importanti, consentendo al Paese di affrontare una pandemia drammatica, abbassando le tasse per otto miliardi di euro, stanziando 45 miliardi di euro per far fronte al caro energia, al caro prezzi e materie prime e affrontando anche per la prima volta non in toni rivendicativi il tema della questione meridionale”.