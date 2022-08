ELEZIONI, CENTRODESTRA: ACCORDO LISTE UDC-CORAGGIO ITALIA E NOI CON L’ITALIA-ITALIA AL CENTRO

ROMA – Anche Udc e Coraggio Italia di Luigi Brugnaro faranno una lista unica di centristi a sostegno del centrodestra, lo confermano fonti dei partiti dopo l’accordo tra Noi con l’Italia e Italia al centro.

“La scelta di unirci con Italia al Centro di Giovanni Toti è la scelta di chi vuole dar forza e centralità a quella proposta politica fatta di concretezza, competenza, responsabilità e buon governo all’interno del centrodestra”, le parole di Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia.

“Chi come me ha fatto il ministro delle Infrastrutture o chi, come Toti, guida una regione, sa cosa voglia dire garantire ad una comunità scelte responsabili ed utili alla creazione di benessere sociale. Per questo vogliamo assumerci la responsabilità di tenere in vita questa tradizione politica, ponendo al centro del programma di coalizione i pilastri della scuola, dell’educazione, della cultura, della ricerca e della realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali che devono essere fatte presto e bene per dare al nostro Paese quel volano economico e sociale di cui ha bisogno. Mettersi insieme è un segnale concreto che Noi con l’Italia ha voluto dare a chiunque creda in questi valori e a chiunque sia interessato a far parte di questa nostra nuova politica. Le porte sono sempre aperte”.