TERAMO – Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche in programma il 25 settembre e per il centrodestra cominciano proprio in Abruzzo i primi decisivi incontri tra leader, dirigenti ed amministratori per serrare le fila.

Giornata densa ieri nel Teramano, con le visite dei due principali leader del centrodestra, entrambi di ritorno dal meeting di Rimini, che da oltre quarant’anni rappresenta il “gong” per la ripresa della politica alla fine della pausa estiva: prima quella del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha fatto tappa allo stabilimento Novavita di Giulianova per un incontro pubblico, e poi quella “privata” della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

La seconda, candidata in Abruzzo, nel collegio uninominale Camera L’Aquila-Teramo, avrebbe incontrato a Mosciano Sant’Angelo il presidente della Regione, Marco Marsilio, il coordinatore regionale del partito, Etel Sigismondi, e l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, entrambi candidati.

Una cena al ristorante Centouno per discutere delle prossime mosse politiche mentre il leader della Lega incontrava oltre 300 persone, tra iscritti, dirigenti e amministratori a Giulianova.

Sempre ieri, in occasione della presentazione delle liste di FdI all’Aquila, Meloni è intervenuta con un video messaggio per ribadire: “Quello tra Fratelli d’Italia e l’Abruzzo è un legame indissolubile e insostituibile. Proprio qui, in questa splendida terra, è iniziata una delle più importanti esperienze politiche di FdI, che ha regalato grandi soddisfazioni al nostro movimento. Dall’elezione alla riconferma al primo turno del sindaco dell’Aquila, alla vittoria del primo presidente di Regione del nostro partito. E’ una scelta di cuore, programmatica e simbolica: scegliere l’Abruzzo significa mettere al centro dell’attenzione le aree interne, il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, la ricostruzione post-terremoto. Sono tutti temi che saranno al centro del Governo di FdI e del centrodestra che si appresta a risollevare l’Italia così come si sono risollevati i territori dell’Aquila e Teramo dopo i terremoti”.

Ad accogliere Salvini, a Giulianova, i parlamentari Giuseppe Bellachioma, Antonio Zennaro, Alberto Bagnai, il coordinatore regionale Luigi D’Eramo e dall’europarlamentare Massimo Casanova.

Tanti i temi trattati, tra le priorità per il leader della Lega: “Flat Tax, tassa piatta, semplice, al 15%, da estendere ai due milioni di partite iva, che oggi già ce l’hanno, alle imprese, alle famiglie, ovviamente a partire da chi guardagna di meno e fattura di meno, l’azzeramento della Legge Fornero, che manda in pensione un milione di lavoratori e lavoratrici nei prossimi anni e permette alle aziende di assumere lavoratori giovani, più brillanti e più tecnologici e innovativi, la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle dell’agenzia delle entrate e la revisione del reddito di cittadinanza. Perché molti imprenditori, molti albergatori e ristoratori mi dicono, anche qua in Abruzzo, di non avere manodopera. Sono più di un milione di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. Dare quei soldi alle imprese per creare lavoro. Sono tutte proposte realizzabili in un arco di tempo breve”.