ELEZIONI, CENTRODESTRA VERSO ACCORDO: CHI PRENDE PIU’ VOTI INDICA PREMIER

ROMA – Il centrodestra va verso un’intesa sulla regola per la premiership.

A quanto si apprende da alcuni presenti, l’accordo prevede che a indicare il premier sia il partito che prenderà più voti nella coalizione.

Sarà inoltre valido il criterio che ogni lista si presenterà da sola. Infine, si tratta sui criteri di divisione dei collegi uninominali “in un clima sereno”, viene riferito.

Il vertice è ancora in corso ed in un clima che i presenti definiscono ottimo.

La reunion del centrodestra nel pomeriggio, si è svolta a 71 giorni dall’ultima volta: era il 17 maggio e i big dei tre partiti pranzarono insieme ad Arcore, ma finirono per litigare sulle amministrative.

Al tavolo del vertice del centrodestra convocato alla Camera, nella sala Salvadori del gruppo della Lega, oltre ai leader dei tre partiti – Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni – partecipano, per Forza Italia, il coordinatore azzurro Antonio Tajani e la senatrice Licia Ronzulli; per i leghisti il ministro e capo delegazione Giancarlo Giorgetti e il senatore Roberto Calderoli e per FdI, il senatore Ignazio La Russa. Presenti, inoltre, il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi; per l’Udc il presidente Antonio De Poli e il portavoce Antonio Saccone e Luigi Brugnaro, presidente Coraggio Italia.