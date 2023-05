CEPAGATTI – “Il centrodestra è compattamente schierato con il candidato sindaco, per le prossime elezioni amministrative al comune di Cepagatti, Pierpaolo Canzano. Faccio così chiarezza e smentisco categoricamente alcune distorte informazioni emerse in questi giorni: le forze politiche di cdx non hanno rappresentanti candidati nelle liste del sindaco uscente”. Così, in una nota, il coordinatore provinciale Pescara di FdI, Stefano Cardelli.