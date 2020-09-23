ELEZIONI CHIETI: ANALISI PRIMO TURNO, DOMANI CONFERENZA DI STEFANO

23 Settembre 2020 18:37

CHIETI – Analisi e riflessioni sul voto del primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Chieti.




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E’ il tema della conferenza stampa convocata dal candidato Fabrizio Di Stefano (Lega) domani, giovedì 24 settembre, alle 11, presso il comitato elettorale in Via Asinio Herio 41.

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