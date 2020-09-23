CHIETI – Analisi e riflessioni sul voto del primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Chieti.
ULTIM'ORA
- 18:37 - ELEZIONI CHIETI: ANALISI PRIMO TURNO, DOMANI CONFERENZA DI STEFANO
- 18:31 - STADI: SILERI, "A OLIMPICO ROMA ANCHE FINO A 20-25MILA TIFOSI"
- 18:17 - SCUOLE: AD ARISCHIA DOMANI VICE MINISTRO ASCANI PER INAUGURAZIONE NUOVO EDIFICIO
- 18:10 - CALCIO: VACCA E VALENTE (M5S), "RIAPRIRE STADI CON CAPIENZA 20-25 PER CENTO ANCHE IN ABRUZZO"
- 18:01 - ELEZIONI ABRUZZO: "UDC FORZA IMPORTANTE NEL CENTRODESTRA"
- 17:55 - CORONAVIRUS: UN SOLO CASO A LANCIANO, NESSUN MINORENNE POSITIVO
- 17:20 - SASI: "RISPARMIO RISORSA IDRICA", ANCORA RUBINETTI A SECCO IN DIVERSI COMUNI
- 17:09 - SISMA CENTRO ITALIA: LEGNINI-D'ANGELIS, "ACCELERARE RICOSTRUZIONE IN SICUREZZA",
- 16:53 - CORONAVIRUS: TEST SALIVA BAMBINI, SPERANZA, "VALIDAZIONE VA COMPLETATA"
- 16:50 - COVID FRANCIA: PARIGI INSERITA NELLA LISTA DELLE METROPOLI "SUPER ROSSE"
- 16:39 - COVID E RIAPERTURA SCUOLE: SINDACO TERAMO, "NESSUN ALLARME MA TENERE ALTA ATTENZIONE"
- 16:28 - DI MAIO, "RECOVERY FUND E' UN TRENO CHE NON RIPASSERA' PIU', OCCASIONE UNICA"
E’ il tema della conferenza stampa convocata dal candidato Fabrizio Di Stefano (Lega) domani, giovedì 24 settembre, alle 11, presso il comitato elettorale in Via Asinio Herio 41.
Commenti da FacebookRIPRODUZIONE RISERVATA