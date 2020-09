ELEZIONI CHIETI, APPARENTAMENTO FERRARA-DE CESARE

CHIETI – Il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni di Chieti, Diego Ferrara, che al primo turno ha ottenuto il 21,50 per cento, in vista del ballottaggio dei prossimi 4 e 5 ottobre si è apparentato ufficialmente con il candidato sindaco civico, Paolo De Cesare, che al primo turno, sostenuto dalle quattro liste “Azione Politica”, “Chi ama Chieti”, “Chieti c’è” e “La Teatinità”, ha conseguito il 12,61 per cento.

I documenti sono stati consegnati in Comune entro la scadenza della ore 13,30. Oltre che con il 28enne imprenditore, Ferrara ha incassato la intesa, questa volta politica cioè non caratterizzata dall’apparentamento ufficiale, con il Movimento cinque stelle. Ferrara se la vedrà con il candidato sindaco del centrodestra, Fabrizio Di Stefano, che il 20 e 21 settembre scorso ha ottenuto il 38,81 per cento.

