ELEZIONI CHIETI: DI IORIO PRESENTA LE LISTE, ‘COALIZIONE REALMENTE TRASVERSALE’

CHIETI – Si è tenuta oggi, presso la sede elettorale di Corso Marrucino, la conferenza stampa di presentazione delle liste di coalizione legate al candidato sindaco Bruno di Iorio e da lui stesso aperta sottolineando “la unicità della vera coalizione realmente trasversale che rappresenta realtà politiche anche diverse ma accomunate dall’amore per la città, riuscendo ad inglomerare tra l’altro anche la lista civica per Chieti Scalo.

D’altronde la scelta dei nostri fiancheggiatori non è squisitamente politica ma legata proprio alla statura dei personaggi” – concetto peraltro ribadito a margine della conferenza anche da Marzoli, secondo cui “la presenza di tali professionalità eleverà il livello di competenza” e dallo stesso Febbo (certo di arrivare ad un ballottaggio che premierà la coalizione), secondo cui il “programma del fare fermerà il declino e aiuterà i giovani”.

A seguire gli interventi di Giancarlo Zappacosta, responsabile tra l’altro del servizio beni e attività culturali della Regione, fautore della centralità del ruolo del centro storico come polo d’attrazione e auspice di un ritorno al cuore delle problematiche evitando inutili generalismi e di Maura Nicomonaco, consigliere uscente di Forza Italia, che ha ribadito come “noi siamo stati leali fino in fondo, piuttosto sono altri che assecondano le decisioni di Roma sul chi e come debba venire a comandare a Chieti e sono stati disponibili ad inqualificabili cambi di casacca”.

Dopo l’intervento di Emilia Turli mossa dalla prospettiva di riportare “l’azione” nel senso più vero del termine tra gli scranni del consiglio e sicura di individuare il reale significato della politica nel senso univoco di “bene comune” la chiusura dell’Avv. Luca Caratelli, alfiere di una “lista giovanissima di professionisti nel segno della discontinuità con la pregressa amministrazione in cui erano presenti figure che vivevano di politica e logore….”.

I comitati elettorali delle liste della coalizione sono aperti e a disposizione del pubblico per informazioni e per chiunque voglia esporre progettualità e problematiche.

