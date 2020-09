ELEZIONI CHIETI: DI STEFANO, “MI ASPETTAVO 47-48 PER CENTO”

CHIETI – ”Mi aspettavo il 47-48%, il ballottaggio è una eventualità che al di là dei proclami avevamo messo in conto”, commenta Fabrizio Di Stefano, – come riporta l’Ansa- che, in attesa della conclusione dello scrutinio, è oltre il 38%.

Ma intanto ci si proietta al 5 ottobre e apparentamenti sembrano da escludere.

”Io ho detto che ritengo che gli apparentamenti fatti negli ultimi 15 giorni sono apparentamenti di poltrone e non di progetto politico – dice ancora Di Stefano – poiché è mia volontà parlare a tutta la città e convincere tutta la città della bontà del mio progetto, parlerò anche a quella parte della città che ha votato i candidati che non sono arrivati al ballottaggio, ma anche a quelli che hanno scelto al primo turno Ferrara, per convincerli che al di là della contrapposizione ideologica, che mi favorirebbe perché Chieti è a maggioranza di centro destra, vorrei che la città capisse la bontà del mio progetto politico”.

