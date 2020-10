ELEZIONI CHIETI E AVEZZANO: PAGANO E GASPARRI, “RUOLO CENTRALE FI, ORA AUTOCRITICA SU CANDIDATI”

L’AQUILA – “Forza Italia ha voluto e fondato la coalizione di centrodestra, che ha sempre sostenuto con la forte determinazione di Silvio Berlusconi.

Lo dichiarano, in una nota, il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia e il senatore Maurizio Gasparri, responsabile Nazionale Enti Locali di Forza Italia, sulle recenti elezioni amministrative in Abruzzo che, spiegano, “hanno ancora una volta dimostrato il ruolo centrale di Forza Italia nella coalizione di centrodestra, e allo stesso tempo hanno fatto emergere alcune criticità”.

“Non c’è stato un adeguato e approfondito confronto su alcune candidature a sindaco. A Chieti e ad Avezzano – osservano – sono state avanzate proposte senza nessun margine di confronto o di discussione. Gli esiti non sono stati positivi e di questo ci rammarichiamo, perché riteniamo fondamentale la coesione del centrodestra e la sua affermazione a tutti i livelli locali, regionali e nazionali”.

“Non possiamo non rilevare, al di là di alcune polemiche che registriamo con grande stupore e disappunto, che il candidato Fabrizio Di Stefano a Chieti al primo turno ha avuto una percentuale significativamente più bassa rispetto a quella della coalizione che lo sosteneva. Al ballottaggio, nonostante accordi politici che hanno ricomposto l’area del centro destra, Di Stefano ha ottenuto un numero di voti più basso rispetto a quello conseguito al primo turno”.

“Lo rileviamo senza alcuno spirito polemico, ma ritenendo che bisogna fare delle analisi corrette sui risultati e sui numeri prima di arrivare a delle conclusioni sbagliate che, soprattutto, non hanno fondamento. Per quanto riguarda Avezzano poi rileviamo che la volontà di Forza Italia di giungere a un ufficiale apparentamento, peraltro condivisa anche dal presidente della Regione e da Fratelli d’Italia, non è stata raccolta dalla Lega, per motivi a tutt’oggi sconosciuti”.

“Questi risultati devono essere motivo di riflessione per tutti. Perché l’unità della coalizione è fondamentale, ma lo è anche un esame approfondito delle scelte che si fanno. E rileviamo che i toni usati nei confronti di Forza Italia non solo sono stati inopportuni, ma non hanno trovato alcuna giustificazione nei risultati che abbiamo richiamato e che vogliamo analizzare, lo ribadiamo senza spirito polemico”, concludono Pagano e Gasparri.

