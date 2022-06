ELEZIONI, CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE BIONDI: “L’AQUILA NEL CUORE DI GIORGIA MELONI”

L’AQUILA – “Non c’è stato un momento della vita in cui non ho potuto contare su Giorgia Meloni e la devo ringraziare perché ha scelto di venire a chiudere qui all’Aquila la campagna elettorale per le amministrative, nonostante si voti in tutta Italia. Lo ha fatto perché per lei L’Aquila è un luogo del cuore”.

Così, il ricandidato sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso del comizio di chiusura della campagna elettorale per le amministrative in programma il 12 giugno, in una Villa Comunale gremita da oltre duemilacinquecento persone, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che si è detta “fiera, profondamente orgogliosa del lavoro fatto da Fratelli d’Italia e Pierluigi Biondi in questi 5 anni”.

“Quando abbiamo iniziato questa avventura – ha ricordato Biondi, a guida della coalizione di centrodestra – Fratelli d’Italia era all’1% e oggi siamo qui a raccontare la nostra esperienza in una Villa appena riqualificata piena di persone. In questi anni non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, non ci siamo mai fatti distogliere dalle lusinghe del potere, mai ci siamo accomodati sul privilegio. Siamo rimasti quelli di un tempo, e oggi siamo qui davanti a voi a testa alta”.

“Qui con noi stasera c’è tutto il centrodestra, siamo tutti qui a dimostrare ancora una volta, come abbiamo fatto per 5 anni, che vogliamo solo il bene della città, che la amiamo sopra ogni altra cosa”.