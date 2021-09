ELEZIONI CIVITELLA ROVETO: MONTALDI PRESENTA SQUADRA, “MIX DI COMPETENZA ED ENTUSIASMO”

CIVITELLA ROVETO – Per Giancarlo Montaldi, “scende in campo un mix di esperienza, competenza ed entusiasmo nuovo. Liberi professionisti, uomini e donne di cultura ed alta formazione, consolidata esperienza politico/amministrativa, impegno costante nella e per la comunità, il tutto condito da entusiasmo e nuove forze, questa è la squadra a sostegno di Giancarlo Montaldi, braccio destro dell’ex Sindaco Sandro De Filippis e chiara espressione della sua buona amministrazione a Civitella Roveto”.

Csì in una nota della lista del candidato sindaco dell’importante centro marsicano

LA NOTA COMPLETA

Tra i 12 uomini e donne in campo, c’è quello di Lucia Allegritti, classe 1948, assessore uscente della giunta di Sandro De Filippis, laurea in Economia e Commercio ed ex funzionario del Ministero delle Finanze, con un’esperienza in Politica dal 1983, ha ricoperto la carica di Vice Sindaco e più volte di assessore e consigliere.

Assessore uscente dell’attuale amministrazione è anche Laura Di Loreto, classe 1995, laureanda in giurisprudenza, a soli 21 anni assessore alle pari opportunità, una delle più giovani a livello nazionale.

Nicola Allegritti, laurea magistrale in Legge con esperienza annuale nell’ambito legale, amministratore dell’Azienda di famiglia e attualmente impegnato in due Comuni nell’area amministrativa e di P.L., è un’altra delle colonne portanti di questo ambizioso progetto.

Giovanni Tolli, (classe 1991) rampante avvocato titolare dei due studi legali storici di famiglia, da sempre legato al volontariato ed al servizio civile.

Stessa partecipazione che ha visto in prima linea Lorenzo Zanello, tecnico specializzato delle manutenzioni rotabili per Trenitalia, e Marco De Blasis, impiegato da anni in una nota Azienda locale.

Impegno politico sempre in prima linea e vicino a diversi dirigenti partitici della Provincia è.

Una squadra che ha a cuore non solo Civitella Roveto ma anche le sue frazioni; spiccano i nomi di : Gianpiero Ricci, laureando in ingegneria edile e membro del direttivo della pro loco di Meta e Giuseppe Petricca, che attualmente ricopre ruoli di responsabilità nel settore ferroviario, Impegno politico sempre in prima linea e vicino a diversi dirigenti partitici della Provincia.

Laurea magistrale in economia e management 110 e lode alla Luiss Guido Carli per Matteo Alfano, classe 1989, capoarea commerciale del centro Italia in una delle più grandi Aziende Nazionali.

Esperto sui temi relativi all’ingegneria di processo, di produzione di energia elettrica, fonti rinnovabili e centrali termoelettriche è Giovanni Amici, 1991, ingegnere meccanico, con una professionalità che calza perfettamente con le esigenze e le peculiarità del territorio Rovetano.

Da sempre impegnati nel sociale e nei comitati di paese sono i giovani studenti modello, classe 2003 Franco Dosa e Roberto Calabrese.

Appartenenza, amore e impegno per il territorio sono i punti cardine dai quali parte il progetto politico e amministrativo di Giancarlo Montaldi e tutta la compagine a sostegno della sua candidatura. Un mix di esperienza, competenza ed entusiasmo nuovo al solo scopo di mettersi al servizio di Civitella Roveto, per il rafforzamento dei progetti già avviati e l’impegno nella costruzione futura, con coerenza, lucidità ed umiltà.

Squadra non fondata sulle promesse, ma strutturata sulle qualità professionali, principi, valori di ogni singolo componente e che punta al coinvolgimento concreto e non solo mediatico dei concittadini con la pubblica amministrazione.