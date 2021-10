ELEZIONI COLONNELLA, CANDIDATO SINDACO FABIO DI FELICE COMMENTA VITTORIA DI BIAGIO MASSI

COLONNELLA – Il candidato sindaco di “Colonnella Futuro Possibile”, Fabio Di Felice, ha così commentato il risultato della tornata elettorale per le elezioni comunali.

“Nel complimentarmi con il sindaco Biagio Massi per la sua elezione, voglio ringraziare innanzitutto i cittadini di Colonnella per aver saputo, in questo periodo, ascoltare le istanze di tutti i candidati e consiglieri, dimostrando attenzione ed amore per il paese. La mia squadra, encomiabile sotto ogni punto di vista, mi ha sostenuto giorno dopo giorno nell’impegno per diffondere la nostra idea di futuro possibile per Colonnella. Il nostro programma era e sarà il punto di riferimento per dare al paese una visione nuova, concreta, moderna verso il futuro e confidiamo nel fatto che la nuova amministrazione comunale sappia ascoltare le istanze delle opposizioni, ma anche delle associazioni e dei cittadini: la ripartizione equilibrata dei voti, infatti, chiarisce meglio il mio discorso sulla previsione che a vincere sarebbe comunque stata una “maggioranza che è minoranza”. Il destino dei prossimi cinque anni è di tutti noi, serbiamo nel cuore l’orgoglio di aver proposto un’idea forte di futuro possibile ma è indubbio che l’intera comunità colonnellese dovrà farsi carico di progettare un domani diverso, migliore per tutti”.