ELEZIONI COLONNELLA: IMPRENDITORE DI FELICE SI CANDIDA A SINDACO

COLONNELLA – Fabio Di Felice ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco civico di Colonnella, in provincia di Teramo.

Commercialista, attuale amministratore delegato della Sassomeccanica SpA ed amministratore unico di Centouno Cosmetica Fabio Di Felice sarà il candidato sindaco della lista “Colonnella Futuro Possibile” che, sottolinea, “sarà formata da persone che hanno dimostrato di avere una vera passione per Colonnella, come fu per me quando, sedici anni fa, decisi di viverci affascinato dalla sua bellezza e dalle sue potenzialità, queste ultime ancora tutte da sviluppare”.

“Dopo aver condiviso i miei progetti e la mia visione dello sviluppo della città – spiega Di Felice – con esponenti della società civile, dell’associazionismo, dell’imprenditoria ed aver raccolto le loro aspettative, ho deciso di partecipare alle prossime elezioni comunali certo di poter dare il contributo mio e della mia squadra alla crescita futura di Colonnella, intesa nel suo complesso: non è un caso che anche il logo sottolinei l’importanza di tener conto delle esigenze di tutte le contrade cittadine”.

La lista “nasce per unire tutte le componenti cittadine che vogliono dare alla città un futuro possibile, basato su idee realizzabili, e soprattutto diverso da quello che si prospetta se nulla cambierà a Colonnella: per non subirlo, il futuro, bisogna impegnarsi a costruirlo da subito, per avere il diritto di lamentarsi di quello che oggi vediamo, bisogna sentire il dovere di impegnarsi per stimolare il cambiamento”.