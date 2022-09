L’AQUILA – “Siamo sicuri che L’Aquila non dimenticherà mai quanto fatto da Forza Italia, eravamo qui ieri e siamo qui oggi, guardando sempre al futuro. Il centrodestra non esisterebbe senza Forza Italia”.

Festa nel pomeriggio in Piazza Palazzo all’Aquila per l’inaugurazione del comitato elettorale di Forza Italia in occasione delle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre.

Ad inaugurare la sede elettorale la candidata aquilana Maria Luisa Ianni, capogruppo Fi in Consiglio comunale; Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia e capolista alla camera dei deputati; Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale d’Abruzzo capolista al Senato; l’assessore comunale Roberto Tinari, il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila e vice presidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Stefano Morelli.

“Questa inaugurazione per me è molto importante, se non avessi creduto in questo progetto non mi sarei mai candidata – ha detto Ianni nel corso del suo intervento – Forza Italia avrà un ruolo fondamentale è sarà l’ago della bilancia per la coalizione. Il centrodestra non esisterebbe senza Forza Italia e dimostreremo la nostra credibilità anche sui tavoli internazionali, perché siamo liberali, europeisti e garantisti”.

Tinari ha poi aggiunto: “Bisogna votare Forza Italia perché, ogni volta che c’è stato bisogno, un solo partito ci ha aiutati. L’Aquila non dimentica, non dimentica l’aiuto di Berlusconi nel post-sisma, anche se adesso tutti si vogliono prendere i meriti. La città non dimentica. E noi ringrazieremo Berlusconi e Forza Italia fin quando avremo respiro”.

A partecipare all’evento anche Santangelo che, è stato più volte ribadito, ha “sposato la causa di Forza Italia”, partito che, secondo lo stesso presidente del Consiglio comunale, il più votato alle Amministrative del 12 giugno scorso, “è il partito della responsabilità”.

Come sottolineato da Sospiri: “di fronte a noi abbiamo una campagna molto complicata e mi rendo conto che i capolista di Forza Italia appartengono ad altri territori. Credo anche che Forza Italia non vada votata solo per riconoscenza ma anche per prospettiva di futuro, noi c’eravamo e ci saremo, senza di noi non si governa da nessuna parte”.

Infine Pagano ha aggiunto: “Noi siamo quello che siamo per la storia che abbiamo alle spalle. Il terremoto ha lasciato una ferita profonda e non si può dimenticare. Affrontai quelle ore drammatiche insieme a Giorgio De Matteis, eravamo rispettivamente presidente del Consiglio regionale e lui vice presidente vicario, e ricordo bene quegli attimi, le persone impaurite e spaesate, i palazzi crollati. Ricordo anche molto bene che in quella occasione c’è stato un governo che gli aquilani non possono dimenticare”.

