L’AQUILA – Dopo un mese di una delle campagne elettorali più anomale della storia delle Repubblica, iniziata con gli italiani al mare e organizzata in fretta e furia a seguito della caduta del governo di Mario Draghi, scatta oggi l’ultimo giorno, prima del silenzio di domani e dell’apertura delle urne di domenica mattina.

Ecco dunque gli ultimi appuntamenti elettorali.

Forza Italia, dopo l’evento di ieri all’auditorium del Parco dell’Aquila, sarà oggi a Pescara all’ex Aurum dalle ore 21 ed è previsto un collegamento video con Silvio Berlusconi. Protagonisti i candidati Nazario Pagano e Lorenzo Sospiri

Il Partito democratico dopo la serata a Paganica, con protagonista la candidata indipendente del pd all’uninominale alla Camera L’Aquila-Teramo, Rita Innocenzi sarà a piazza dell’Unione a Pescara dalle 20 alle 23 per la chiusura della campagna elettorale di Luciano D’Alfonso, capolista al collegio plurinominale della Camera. Sul palco anche gli altri candidati: Stefania Di Padova, Michele Fina, Emma Zarroli, Elisabetta Merlino, Stefania Catalano e Luciano Di Lorito, con la partecipazione di Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio.

Ieri tanti i militanti di Fratelli d’Italia partiti dall’Aquila per il comizio a Roma di Giorgia Meloni, ed oggi a L’Aquila, nella villa comunale alle 18, sarà la volta dei candidati Guido Quintino Liris assessore regionale e Etelwardo Sigismondi, segretario regionale del partito. Al termine degli interventi è previsto street food aperto alla cittadinanza.

A Montesilvano, piazza Diaz ore 20.30, sempre per Fdi, appuntamento con il candidato e capogruppo in Regione Guerino Testa, Sigismondi e Matteo Perazzetti L’evento vedrà anche la presenza dell’attore comico Vincenzo Olivieri.

A Pescara, ore 8.30 in Piazza Salotto, Maurizio Acerbo segretario nazionale di Prc e candidato per Unione popolare parteciperà alla manifestazione per lo Sciopero Globale, mentre all’ all’Aquila, ore 18.30, in piazza Regina Margherita, chiusura di campagna elettorale con Claudia Roselli, capolista al Senato in Abruzzo per Unione Popolare. Musica a cura del Trio 99.

Numerosi gli appuntamenti della Lega di chiusura di campagna elettorale: a L’Aquila alle ore 19.30, festa pubblica di chiusura della campagna elettorale della Lega, presso “Arnold’s e Patatina”, in Via Ulisse Nurzia 27, con il segretario regionale Luigi D’Eramo, capolista alla Camera, insieme ai candidati, amministratori, dirigenti, militanti e simpatizzanti del partito. A seguire aperitivo e musica dal vivo. A Sambuceto alle ore 9, Piazza San Rocco e a seguire a Chieti alle ore 10, in Corso Marruccino, il senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al collegio uninominale Chieti alla Camera, incontrerà militanti e simpatizzanti, a Chieti alle ore 18.30 in Piazza G.B. Vico comizio di chiusura della Coalizione di centrodestra con il senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al collegio uninominale Chieti alla Camera.

A Pescara alle ore 10 il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco incontrerà simpatizzanti e militanti sul territorio e alle 17.30 ad Elice parteciperà ad un incontro pubblico con gli elettori presso il Caffè Venere, SP48. Evento di chiusura della campagna elettorale a Pescara alle ore 20, presso il Pala Becci al Porto Turistico, per il candidato D’Incecco.

A Notaresco alle ore 12 il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato al collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, incontrerà amministratori locali e cittadini; a Teramo, alle ore 18, presso il Bar San Matteo, Largo San Matteo 2, aperitivo di chiusura della campagna elettorale del deputato Zennaro insieme a militanti e simpatizzanti.