ELEZIONI COMUNALI 2O22: NASCE IL GRUPPO “SCOPPITO PER TUTTI”

L’AQUILA – Partita la corsa per le elezioni comunali di Scoppito, in provincia dell’Aquila: nasce infatti il gruppo civico “Scoppito per tutti” composto da attuali amministratori, ex amministratori, ed esponenti della società civile che hanno chiesto di impegnarsi in prima persona come candidato sindaco a Loreto Lombardi, per le prossime elezioni amministrative del 2022.

Si legge nella nota: “i prossimi mesi saranno dedicati ad un ampio percorso di ascolto ed inclusione di tutta la popolazione e di tutto il territorio. Scoppito ha bisogno di guardare al domani e di unire le idee per costruire un nuovo avvenire per le prossime generazioni. Sentiamo la necessità di voler guidare il nostro Comune verso un nuovo scenario che lo renda protagonista dello sviluppo delle aree interne. E’ per questo che ci proponiamo come gruppo inclusivo e protagonista volto a coinvolgere le migliori forze del nostro territorio”.