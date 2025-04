VOTO A BISEGNA: 212 ABITANTI, DEPOSITATE 23 LISTE MA 21 SONO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

BISEGNA – Sono 23 le liste in corsa per le elezioni amministrative di Bisegna, piccolo centro della provincia aquilana, a 1210 metri di quota nel territorio del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, che conta 212 abitanti. Il dato è emerso ieri quando si sono aperti i termini per depositare le liste elettorali per le consultazioni del 25 e 26 maggio.

Delle 23 liste presentate, due fanno riferimento ai candidati locali, le altre 21 ad agenti di polizia penitenziaria che, con la candidatura, possono usufruire di un mese di aspettativa retribuito per la campagna elettorale. Nelle ultime elezioni amministrative avevano votato 150 elettori.