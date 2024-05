ELEZIONI COMUNALI A MONTEODORISIO: CATIA DI FABIO SI CANDIDA A SINDACO NELLA LISTA “NUOVO AGIRE”

MONTEODORISIO – L’Amministrazione uscente si presenta per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno a Monteodorisio (Chieti). Catia Di Fabio candidata Sindaco con la lista “Nuovo Agire”, darà il via a questa campagna elettorale domenica 5 maggio, alle ore 18.00 presso l’Auditorium “Sordello da Goito”, Piazza Umberto I a Monteodorisio, Nella fattispecie si terrà la presentazione ufficiale della Lista Civica, la presentazione dei candidati alla carica di Consigliere Comunale e del progetto civico per le prossime elezioni amministrative.

La serata si concluderà con l’inaugurazione della Sede in Via Rinforzi, unito ad un momento di convivialità e aggregazione. La squadra punterà a dare continuità al lavoro svolto in questi 5 anni ma anche rinnovamento con l’ingresso di nuovi profili. L’obiettivo principale è quello di continuare a rendere Monteodorisio un gioiello del territorio vastese e dell’intero Abruzzo. Nota di “Nuovo Agire”