ELEZIONI COMUNALI: A PIANELLA SFIDA CHIARIERI-MANELLA, LE LISTE

PIANELLA – A Pianella (Pescara), in vista delle prossime elezioni amministrative, in corsa l’attuale presidente del Consiglio comunale, Francesco Chiarieri, pronto a raccogliere il testimone del sindaco leghista Sandro Marinelli, che sarà comunque in lista. Dall’altra parte della barricata, Taddeo Manella, con la lista civica Amore per Pianella che vede in corsa sia candidati del Pd e Azione che dissidenti di centrodestra.

Le liste dei candidati.

FRANCESCO CHIARIERI – INSIEME OGGI PER IL DOMANI

Sandro Marinelli, Romeo Aramini, Gabriella Di Clemente, Leonardo Carosella, Maria Partenza, Alessandro Tortora, Ramona Toro, Giorgio Pozzi, Gabriella De Leonibus, Lorenzo Di Giacomo, Gianluca Di Nicola, Morena Di Girolamo;

TADDEO DETTO TEDDY MANELLA – AMORE PER PIANELLA

Davide Berardinucci, Maria Laura Di Domenico, Giovanni Di Girolamo, Adele Di Sante, Massimo Di Tonto, Gianni Filippone, Anna Bruna Giansante, Alessandro Ortolano, Marco Pagliaricci, Marco Sablone, Annaida Sergiacomo, Denis Sposo.