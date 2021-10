CHIETI – Chiuse alle ore 15 le urne e avvio allo spoglio delle elezioni amministrative abruzzesi nei cinque comuni al ballottaggio, Vasto, Lanciano, Francavilla, Sulmona e Roseto, dove nessuno dei candidati ha superato il 50% al primo turno.

In attesa del dato definitivo dell’affluenza, quello provvisorio di ieri sera era in Abruzzo lievemente superiore rispetto ai dati nazionali, in forte calo, e ieri, alle 23.30, si attestava al 38,29 (al primo turno al 47,30%).

Un voto che assume una valenza politica che va oltre il dato locale, con i partiti in campo con i loro simboli.

A Vasto al primo turno in vantaggio il candidato del centrosinistra Francesco Menna, sindaco uscente, con 11.251 pari al 47,77%. Guido Giangiacomo, candidato del centrodestra è al 20,69% pari a 4.873 voti.

A Lanciano è in testa Filippo Paolini, candidato del centrodestra ed ex sindaco, arrivato al 49,92%, pari a 9.981 preferenze. Ad inseguire con il 42,47%, pari a 8.459 voti, Leo Marongiu, presidente del consiglio della maggioranza del sindaco uscente Mario Pupillo, del Partito democratico. Marongiu ha fatto l’apparentamento con il candidato del Movimento 5 stelle Sergio Furia

A Roseto sono in corsa civico Mario Nungnes, sostenuto dall’ex deputato montiano Cesare Sottanelli, ora coordinatore regionale di Azione di Carlo Calenda, 4.289, pari al 30,6% e il candidato di centrodestra, William Di Marco, con 3.097 voti, pari al 22,1%

A Sulmona il candidato del centrosinistra, appoggiato anche dal Movimento 5 stelle, Gianfranco Di Piero al primo turno ha ottenuto il 39,6%, pari a 5.308 voti, che parte in vantaggio contro la coalizione civica di Andrea Gerosolimo, ex assessore e sponsor del sindaco uscente Anna Maria Casini, è arrivato al 34,3%, pari a 4.598 voti. Clamorosamente Gerosolimo si è tirato fuori dalla competizione, ma formalmente le sue liste sono ancora in corsa.

VASTO

FRANCESCO MENNA:

Partito democratico, Futuro E Sviluppo Per Vasto, Avanti Vasto, Città Virtuosa, Sinistra Per Vasto, Filo Comune Moderati Per Vasto

GUIDO GIANCIACOMO:

Fratelli d’Italia, Lega Salvini Abruzzo, Forza Italia, Udc-Cambiamo! – Autonomi e partite iva-Rinascimento Sgarbi Movimento vasto

LANCIANO

FILIPPO PAOLINI:

Lega Salvini Abruzzo, Fratelli D’italia, Alleanza Con Paolini, Libertazione, Forza Italia-Unione Di Centro-Autonomi E Partite Iva, Lanciano che Verrà, Nuova Lanciano

LEO MARONGIU:

Partito democratico, Progetto Lanciano, Lanciano x tutti, Lanciano in Comune, Uniti x Lanciano, Lanciano vale. Apparentamento con Sergio Furia Movimento 5 stelle

FRANCAVILLA

LUISA RUSSO:

Antonio Luciani Francavilla al mare, Partito democratico, Insieme siamo Francavilla, Alleanza democratica , Azione con Carlo Calenda

ROBERTO ANGELUCCI:

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Abruzzo, Angelucci sindaco, Noi per Francavilla Abruzzo indipendente-Unione di centro

SULMONA

GIANFRANCO DI PIERO:

Partito democratico, Sulmona libera e forte, Sbic Sulmona bene in comune, Movimento 5 stelle, Intesa per Sulmona

ANDREA GEROSOLIMO:

Sulmona al centro, Fare Sulmona, I democratici,Territorio futuro, Sulmona avanti!, Il popolo di Sulmona , Sulmona città d’arte

ROSETO DEGLI ABRUZZI

MARIO NUGNES:

Azione con Carlo Calenda, Fare per roseto!, Altra città -casa civica-volt, Nuove energie per Roseto under, Operazione turismo, Sport & civismo

WILLIAM DI MARCO:

Fratelli d’Italia, Lega Salvini Abruzzo, Identità culturale rosetana, Forza Italia