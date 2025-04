ELEZIONI COMUNALI: AL VIA PRESENTAZIONE DELLE LISTE, OCCHI PUNTATI SU ORTONA E SULMONA

SULMONA – Momento cruciale oggi fino alle 20 e domani fino alle ore 12 per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio in Abruzzo.

A votare in Abruzzo sei comuni, due con di 15 mila abitanti dove è previsto il doppio turno, Ortona, 21.973 abitanti in provincia di Chieti, e Sulmona, 21 696 abitanti in provincia dell’Aquila.

Si vota anche a Carsoli in provincia dell’Aquila, 4 967abitanti.

Tutti e tre i comuni sono ad oggi commissariati per la caduta anticipata delle rispettive giunte.

In provincia di Pescara si vota poi a Bussi sul Tirino, 2.296 abitanti, comune commissariato anch’esso, ma per la morte del compianto sindaco Salvatore Lagatta, in provincia di Teramo si a Castilenti 1.373 abitanti, dove è invece tragicamente scomparso l’amato sindaco Alberto Giuliani. In provincia dell’Aquila si vota infine a Bisegna, 207 abitanti, dove è caduto il sindaco Antonio Mercuri.

Ad Ortona sono ben sette in candidati: per il centrosinistra Ilario Cocciola, sostenuto da Partito democratico, Avs, Azione, Centro Democratico, Italia Viva, e dalla civica Il faro.

A rompere il campo largo il Movimento 5 stelle che candida invece Nicola Napolione.

Per il centrodestra diviso sono due i candidati di punta: Angelo Di Nardo, sostenuto da Fratelli d’Italia, Città che amo, Forza Giusta per Ortona, Di Nardo Sindaco, e Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Ortona popolare e Alleanza per Ortona. In corsa anche il sindaco uscente Leo Castiglione, sostenuto da Cittadini consapevoli, Coerenza civica, Energie nuove, Il Comune delle idee, Cristiana Canosa per Ortona protagonista, Fare per contrade e quartieri, Lista rosa, Canosa Sindaco, Nicola Primavera per il Psi.

A Sulmona è sfida a quattro. Il centrodestra ha candidato Luca Tirabassi, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Sulmona al Centro e Udc.

Il centrosinistra risponde con Angelo Figorilli, e con cinque liste, Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Sbic, Sulmona Città Futura e Sinistra Italiana-Verdi.

Il polo civico riformista, nato dall’intesa politica tra l’ex sindaco Bruno Di Masci e il deputato di Azione, Giulio Sottanelli, candida Catia Puglielli, con le liste La Sulmona che Vogliamo, Convenzione Democratica, Puglielli sindaco e Azione.

Corre con la sola lista, Metamorfosi,, Nicola Di Ianni.

A Carsoli si ricandida il sindaco uscente Velia Nazzarro, con la lista Scelgo Carsoli, e a contrapporsi è l’avvocato Alessandro Marcangeli con la lista Amare Carsoli, sostenuta tra gli altri dal gruppo del consigliere regionale, componente della maggioranza del Presidente Marco Marsilio in Regione Abruzzo, Gianpaolo Lugini, ex vicesindaco di Nazzaro.