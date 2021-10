COMUNALI: MARTINO (FI), “SCONFITTA SU CUI RIFLETTERE, ORA LAVORARE A CENTRODESTRA UNITO E LIBERALE”

PESCARA – “In Italia è inutile negarlo il centrodestra ha perso, la scelta dei candidati non è stata quella giusta come non non ha premiato scegliere la via del civismo. Qualcosa andato storto, ora è importante imparare dai nostri errori”.

Così nell’intervista streaming ad Abruzzoweb il Il deputato abruzzese di Forza Italia, Antonio Martino commenta il voto delle amministrative.

In realtà un errore già lo individua, e non fa che ricalcare la sua rampogna il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio all’indomani del primo turno, allorché le esponenti di Fratelli d’Italia aveva esaltato soprattutto il buon esito del suo partito.

“Sono questi gli errori da non commettere, seppur veniale in questo caso, che ho sottolineato all’amico Marco. Occorre toglierci le magliette di appartenenza e lavorare piuttosto ad un partito unico del centrodestra”.

Sottolinea anche che la vittoria di Trieste e quello nella regione Calabria è stato ottenuto da un candidato di Forza Italia, come pure in Abruzzo a Lanciano, con Filippo Paolini.

“Il messaggio degli elettori è chiaro: vogliono candidati che esprimono una destra liberale, amministratori di comprovata esperienza, espressione dei partiti. Noi di Forza Italia a Roma abbiamo proposto Guido Bertolaso e invece è passata la candidatura, che si è rivelata perdente, di Enrico Michetti“.

LA DIRETTA