ELEZIONI COMUNALI: DOMANI A SULMONA ARRIVA OSTELLARI, SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA ALLA GIUSTIZIA

SULMONA -Il senatore della Lega Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia, sarà domani, martedì 13 maggio a Sulmona (L’Aquila). Alle ore 19, il Sottosegretario incontrerà il candidato sindaco Luca Tirabassi e tutti i candidati della lista della Lega alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

L’appuntamento si terrà presso la sede elettorale del candidato sindaco Tirabassi, in corso Ovidio 280. Saranno presenti, il coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Carla Mannetti, il segretario provinciale Lega L’Aquila Daniele Ferella, il coordinatore della campagna elettorale lista Lega, Patrizio Schiazza. Presente anche il deputato Alberto Bagnai

“Siamo orgogliosi di accogliere il Sottosegretario Ostellari a Sulmona”, sottolinea il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco. “La sua presenza è un segnale forte e concreto dell’attenzione del Governo e della Lega verso il nostro territorio. Sarà un’occasione per parlare di territorio appunto, di futuro, di giustizia. La difesa dei presidi di giustizia locali è una priorità: con l’impegno del Ministro Nordio e del Sottosegretario si sta lavorando per assicurare la stabilità e l’efficienza dei tribunali di Sulmona, Avezzano, in provincia dell’Aquila, Lanciano e Vasto nel chietino. Una giustizia di prossimità è fondamentale per i cittadini e le imprese”.