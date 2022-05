ELEZIONI COMUNALI: D’ERAMO, “A LAQUILA MASSIMO IMPEGNO PER VINCERE AL PRIMO TURNO”

L’AQUILA – A L’Aquila daremo il massimo sforzo per per poter vincere sin dal primo turno, non si può perdere un solo giorno, per il buon governo della città, e va evitato l’allungamento delle elezioni con l’eventuale secondo turno. o dico nella consapevolezza che il centrodestra unito e compatto esprime la migliore proposta programmatica rispetto alla quale c’è una perfetta sintonia anche e con la cittadinanza e con l’elettorato”.

Lo afferma nell’intervista streaming il deputato della Lega, e coordinatore regionale, Luigi D’Eramo, su elezioni comunali del 12 giugno, con ballottaggio previsto il 29 giugno.

segue