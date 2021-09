ELEZIONI COMUNALI, IL 20 E 21 SETTEMBRE STEFANO BONACCINI IN ABRUZZO

LANCIANO – Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà in Abruzzo il 20 e il 21 settembre prossimi. Il 20 settembre sarà a Lanciano alle 17.30 (Viale delle Rose) e alle 21 a Vasto (Cortile di Palazzo d’Avalos) per presentare il suo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro”. Ci saranno i candidati a sindaco, rispettivamente Leo Marongiu e Francesco Menna.

Il 21 settembre sarà alle 10 a Francavilla, dove incontrerà al comitato elettorale di piazza Benedetto Croce la candidata sindaca Luisa Russo; alle 12.30 parteciperà a Roseto degli Abruzzi a un incontro elettorale presso il ristorante Ziasò assieme al candidato sindaco Sabatino Di Girolamo S e alle 14.30 a Sulmona a Palazzo San Francesco a un incontro con il candidato sindaco Gianfranco Di Piero. Alle 17 presenterà il suo libro all’Aquila, alla Sala Ipogea del Consiglio regionale, e alle 20.30 a Pescara all’Auditorium Petruzzi (Museo delle Genti d’Abruzzo).