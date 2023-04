COMUNALI: SIGISMONDI, “TERAMO HA VOGLIA DI RISCATTO, CON CENTRODESTRA E ANTONETTI PER LA SVOLTA”

L’AQUILA – “Teramo ha voglia di riscatto l’amministrazione di Gianguido D’Alberto non ha brillato per efficienza, e come oggi dimostrato nella convention il nostro candidato, l’avvocato ed ex presidente della Teramo basket Carlo Antonetti, un uomo che si è distinto per i successi in ambito sportivo e professionale, l’alternativa esiste, quella proposta da una coalizione di centrodestra aperta al mondo civico, coesa e compatta, intorno al programma di governo”.

Lo afferma nell’intervista streaming ad Abruzzoweb Etel Sigismondi, parlamentare e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, margine della convention del candidato del centrodestra a Teramo Antonetti.

Tema dell’intervista, le comunali in Abruzzo del 14 e 15 maggio, visto che molte di esse hanno una valenza politica per i partiti e le coalizioni tradizionali: il centrosinistra, alleato quasi ovunque con il Movimento 5 stelle, in linea con la svolta a sinistra della neosegretaria Elly Schlein, deve difendere i presidi di Teramo, Alba Adriatica, Cepagatti e Loreto Aprutino. Dall’altra parte il centrodestra deve difendere le sue roccaforti Atri, Silvi e Pianella. Con conseguente e inevitabile giudizio, ad un anno dalle regionali, sul centrodestra alla guida dell’Abruzzo e del Paese, in caso di vittoria oppure di sconfitta.

A questo proposito afferma però Sigismondi: “in questi quattro anni di amministrazione regionale di Marco Marsilio, il centrodestra è stato sempre premiato nelle competizioni elettorali, in particolare alle Politiche di settembre, che hanno dimostrato che siamo e restiamo maggioranza. Una competizione che, a differenza delle comunali, che hanno situazioni più articolate in virtù della presenza delle forze civiche, è sovrapponibile in misura molto maggiore, anche in termini di collegi e partecipazione, alle elezioni regionali”.

Infine afferma Sigismondi: “il mio appello, rivolto a tutti i cittadini, è comunque quello di recarsi alle urne, l’astensionismo non fa bene la democrazia”

