COMUNALI: PAOLUCCI, “SCONFITTE POLITICHE CONTRADDITTORIE E AMBIGUE DELLA LEGA E CENTRODESTRA”

CHIETI – “Queste elezioni amministrative restituiscono per il centrosinistra un voto ampiamente positivo e chiare indicazioni su come muoverci nel futuro, per le prossime amministrative, le politiche e le regionali. Per il centrodestra invece è una cocente sconfitta, in primis di una linea politica contraddittoria, quella della Lega, innanzitutto, dentro e fuori il governo di Mario Draghi, ambigua sulle politiche sanitarie nell’emergenza covid e sul green pass”.

Così nella diretta streaming Silvio Paolucci, capogruppo del Partito democratico in Regione Abruzzo commenta l’esito del voto delle comunali.

“Il centro-sinistra vince in Abruzzo a Vasto e Francavilla conquista Sulmona appoggiato un candidato comunque diaria a Roseto, perde certamente a Lanciano manca il centro-destra ha visto ridursi di molto i voti rispetto alla precedente tornata. Il centrodestra ha poi perso nonostante governi la regione Abruzzo”.