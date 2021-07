ELEZIONI COMUNALI, “LANCIANO IN MOVIMENTO”: SARA’ SERGIO FURIA IL CANDIDATO SINDACO

LANCIANO – Sarà Sergio Furia, lancianese di 67 anni, il candidato sindaco designato dalle votazioni indette dall’Associazione Lanciano in Movimento, che si appresta a richiedere la certificazione per concorrere con il simbolo del M5S alle prossime amministrative di Lanciano.

Ad augurargli buon lavoro anche il ministro Stefano Patuanelli che, nel corso della sua visita in Abruzzo, si è recato presso l’Infopoint del Movimento 5 Stelle Lanciano per augurare un buon lavoro a Furia e alla squadra di attivisti del territorio.

La due giorni di voto si è conclusa sabato sera ed ha coinvolto numerosi cittadini. Furia si è confermato il più votato con il 56,2% delle preferenze davanti ad Alfonso Valerio, secondo con il 34.6%, e Licio Bonaffini, con l’8,2%.

“Buona la risposta dei cittadini, ripartiti perfettamente in egual misura tra i due sessi, con una età media centrata sui 58 anni per gli uomini e 57 anni per le donne, in cui gli estremi sono stati tra i 18 ai 95 anni”, si legge in una nota.

“Sono grato all’associazione Lanciano in Movimento per avermi dato la possibilità di contribuire al bene della mia città, mi appresto a lavorare con tutti quelli che vorranno aiutarci a realizzare le nostre proposte”, le parole di Furia.

Il consigliere regionale lancianese Francesco Taglieri, che ha curato i dettagli della consultazione, ha commentato: “È importante essere rappresentativi sul territorio, perché dobbiamo dare ai cittadini la possibilità di scegliere una alternativa ai partiti e alle decisioni calate dall’alto rivolte a soddisfare le esigenze di partito troppo spesso diverse da quelle dei cittadini. Ora la parola passa ai cittadini, c’è molto lavoro da fare”.