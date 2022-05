ELEZIONI COMUNALI L’AQUILA: SORTEGGIATO ORDINE CANDIDATI E DELLE LISTE

L’AQUILA – La commissione elettorale circondariale ha proceduto al sorteggio dei candidati sindaci e delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale dell’Aquila, per stabilire l’ordine che comparirà sulle schede elettorali che saranno utilizzate per il voto del 12 giugno.

Di seguito, l’elenco dei quattro candidati a sindaco, e, per ognuno di essi, delle liste che li sostengono, sulla base dell’estrazione.

1. Americo Di Benedetto

Il Passo Possibile

Azione con Calenda – L’Aquila viva e forte

L’Aquila e frazioni

2. Simona Volpe

Liber Aquila

3. Stefania Pezzopane

Demos – Democrazia Solidale

99 L’Aquila

Movimento 5 Stelle

Partito democratico

L’Aquila Nuova

L’Aquila Coraggiosa

4. Pierluigi Biondi

L’Aquila al Centro

Civici e indipendenti con Biondi Sindaco

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni con Biondi Sindaco

Forza Italia Berlusconi

Lega Salvini Abruzzo

L’Aquila Futura