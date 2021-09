ELEZIONI COMUNALI, LEGA SALVINI ROSETO OSPITA IL MINISTRO DEL TURISMO GARAVAGLIA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Lega Salvini Roseto informa tutti i suoi sostenitori ed i cittadini che martedì 14 settembre 2021, alle ore 19 presso il lido Mirella, lungomare Celommi, sarà presente per un’ intervista pubblica il ministro con delega al Turismo Massimo Garavaglia.

“Per la seconda volta il ministro sarà presente nella città delle rose per dare man forte agli operatori del settore sulle tematiche inerenti il turismo, rappresentando i lavori intrapresi al fine di supportare la ripresa dell’economia. Un appuntamento da non perdere, a cui prenderà parte il candidato sindaco per il centro destra William Di Marco“.

Così in una nota la segreteria cittadina del partito.

“Sarà un momento importante per dialogare della stagione estiva appena conclusa attraverso un dialogo con i presenti per ben 45 minuti. Inoltre, saranno presenti oltre a Giuseppe Bellachioma, deputato e candidato consigliere per la Lega nel comune di Roseto degli Abruzzi, che ha caldeggiato nuovamente la presenza del ministro del Turismo, a cui va dato atto che Roseto non ha mai avuto tante attenzioni dal governo centrale con presenze di tale caratura e spessore, il segretario regionale, Luigi D’Eramo, i parlamentari con assessori e consiglieri regionali . I simpatizzanti potranno, su prenotazione, prenotare per il conviviale, organizzato per l’occasione, contattando il referente locale della Lega Salvini Roseto”, conclude la nota.