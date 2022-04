ELEZIONI COMUNALI RIPA TEATINA: ANTONIO PIZZICA LANCIA LA CANDIDATURA A SINDACO

RIPA TEATINA – Antonio Pizzica lancia la sua candidatura a sindaco di Ripa Teatina alle prossime elezioni amministrative. 33 anni, dottore commercialista, sarà appoggiato dalla lista civica La Voce di Ripa. Una politica che vede la partecipazione di tutta la cittadinanza e nel segno del cambiamento, questi i punti fondamentali del progetto.

“Cambiare non è scontato, non è semplice, anzi è un gesto di coraggio – spiega il candidato che correrà alla competizione elettorale del 12 giugno – è un passo che va fatto per non essere tagliati fuori dall’evolversi del tempo e delle circostanze”. “Il gruppo che lavora al mio fianco – aggiunge – è un’alternativa forte, in grado di guidare il paese nel futuro”.

‘Diamo voce alle vostre idee’ è lo slogan che accompagna l’iniziativa. E che si rivolge ai cittadini esortandoli a fornire tutti gli spunti necessari per la realizzazione di un cammino amministrativo condiviso. “Il valore fondamentale di una società sono le persone e il loro pensiero – sostiene Antonio Pizzica – sono fondamentali per prendere quelle decisioni che riguardano la vita di tutti. Il capitale umano ha un valore inestimabile e va curato e preservato, è la risorsa essenziale per una comunità e su di esso va costruito il futuro di qualsiasi società”.

Turismo enogastronomico, lavoro, agricoltura, industria e commercio, ambiente, sociale, cultura e istruzione, sport e tempo libero, PNRR e sviluppo: sono gli argomenti salienti del programma elettorale che sarà reso noto, insieme al gruppo dei candidati, nelle prossime settimane. “A tutte le persone che hanno deciso di intraprendere questo percorso insieme a me va il mio ringraziamento – dice Pizzica-. La loro presenza, la loro voglia di fare, la loro voglia di mettersi a disposizione degli altri sono dei valori sui quali stiamo costruendo la nostra squadra”.

In attesa della presentazione ufficiale della lista La Voce di Ripa, il candidato sindaco ha inaugurato la sede elettorale, in via Nicola Marcone.

“Le elezioni amministrative alle quali ci stiamo avvicinando saranno storiche – conclude Antonio Pizzica – con esse si deciderà il futuro della nostra comunità. Abbiamo la possibilità di cambiare la storia e il domani di Ripa Teatina”.