ELEZIONI COMUNALI, STEFANO BONACCINI IN ARRIVO IN ABRUZZO; OGGI APPUNTAMENTI A VASTO E LANCIANO

VASTO – Tra oggi e domani, il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, sarà in Abruzzo per sostenere i candidati del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative in programma a Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare, Roseto degli Abruzzi e Sulmona nel mese di ottobre

Si partirà alle 17,30, in viale delle Rose a Lanciano, mentre alle ore 21, Bonaccini si sposterà a Palazzo D’Avolos a Vasto e, alla presenza dei rispettivi candidati sindaci Leo Marongiu e Francesco Menna, presenterà il suo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro”.

Si tratta, in particolare, del terzo libro scritto dal governatore dell’Emilia Romagna, dopo “La destra si può battere. Dall’Emilia Romagna all’Italia, idee per un paese migliore” e “Il virus si deve battere: La nostra sfida alla pandemia”, entrambi pubblicati nel 2020.

Gli appuntamenti del governatore dell’Emilia Romagna proseguiranno, in ogni caso, anche nella giornata di domani. Alle 10 a Francavilla, dove incontrerà al comitato elettorale di piazza Benedetto Croce la candidata sindaca Luisa Russo; alle 12.30 parteciperà a Roseto degli Abruzzi a un incontro elettorale presso il ristorante Ziasò assieme al candidato sindaco Sabatino Di Girolamo e alle 14.30 a Sulmona a Palazzo San Francesco a un incontro con il candidato sindaco Gianfranco Di Piero.

Alle 17 presenterà il suo libro all’Aquila, alla Sala Ipogea del Consiglio regionale, mentre alle 20.30 sarà a Pescara, presso Auditorium Petruzzi (Museo delle Genti d’Abruzzo).

In occasione del suo arrivo in Abruzzo, in un’intervista recentemente pubblicata sul quotidiano Il Centro, lo stesso Bonaccini ha dichiarato “Dovremo avere l’ambizione di provare a costruire un nuovo campo di forza che metta insieme tanto civismo, di proposta e non di protesta, e dovremo avere l’ambizione di parlare a tanta gente che in questo paese magari non si definirà mai di sinistra, ma che non vorrà andare verso una destra a guida Meloni o Salvini, di marchio sovranista”.

Nella stessa intervista, il governatore si è anche concentrato sul tema del green pass.

“Già da settimane mi ero espresso a favore d’una eventuale estensione ai luoghi di lavoro, pubblico e privato. Io credo che l’unico strumento per vincere la pandemia sia il vaccino. Se abbiamo potuto riaprire le attività più colpite – ristorazione, bar, impianti sportivi, culturali, del turismo, che a luglio e agosto è andato straordinariamente bene – è solo grazie al fatto che i vaccini, nonostante il virus circoli molto di più rispetto all’anno scorso, ci hanno permesso di ridurre i ricoveri gravi e i decessi. Se proseguiamo così, penso che in Emilia Romagna arriveremo a ottobre all’85% di vaccinati con la spinta che arriverà inevitabilmente dal Green pass. Green pass che in passato ha già convinto persone scettiche e sono convinto che succederà di nuovo. Se teniamo a bada la curva pandemica anche quella economica avrà successo”.